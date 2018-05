Dieselgate | Mercedes nei guai | il Presidente Zetsche sotto torchio dalle autorità tedesche

sportfair

: #Mercedes: #Zetsche a rapporto dalle autorità tedesche in seguito al nuovo #dieselgate. - motorionline : #Mercedes: #Zetsche a rapporto dalle autorità tedesche in seguito al nuovo #dieselgate. - notiziariofinan : Il dieselgate senza fine: doopo Bmw e Audi, anche Mercedes sarebbe finita nel mirino -

(Di martedì 29 maggio 2018) Da questo nuovo dieslegate potrebbe scaturire un maxi richiamo per oltre 600mila veicoliLa stampa tedesca ha diramato la notizia relativa all’imminente apertura di una indagine da parte delledella Germania nei confronti dellaa causa di un nuovo presunto scandalo dieslegate. Le presunte accuse sarebbero scaturite dall’uso di alcuni sistemi di elettronici dei motori diesel installati su ben 40mila Vito e 80mila Classe C. Il software incriminato sarebbe in gardo difar risultrare i test in laboratorio sulle emissioni di NOx inferiori a quelle della guida su strada. Per questo motivo il ministro dei Trasporti tedesco Andreas Scheur avrebbe convocato il pomeriggio del 28 marzo ildella Daimler, Dieter. Secondo le fonti da questo nuovopotrebbe scaturire un maxi richiamo di oltre 600mila veicoli. L'articolonei ...