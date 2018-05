: Governo, Di Battista: “Prima del voto bisogna mettere in stato di accusa Mattarella. Sarò al fianco di Di Maio” - fattoquotidiano : Governo, Di Battista: “Prima del voto bisogna mettere in stato di accusa Mattarella. Sarò al fianco di Di Maio” - fattoquotidiano : Di Maio: “L’Establishment non ci voleva. Se decidono le agenzie di rating allora si abbia coraggio di togliere il d… - fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “Occorre impeachment Mattarella per evitare reazioni della popolazione e poi voto” -

"Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente della Repubblica Mattarella per uscire" dall'attuale crisi. Così il leader M5S, Di, a Napoli. L'impeachment? "Prendo atto che Salvini non lo vuole e ne risponderà lui" ma a questo punto si tratta di un'ipotesi "non più sul tavolo". E sul premier incaricato Cottarelli: "Nessun gruppo lo sostiene". Poi ribadisce: "O si parte o si va a votare, una maggioranza c'è".(Di martedì 29 maggio 2018)