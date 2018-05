Di Maio | “Voto prima possibile | ma pronti a collaborare con Mattarella sulla crisi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018) “Spero nel voto” ma siamo consapevoli che “la situazione è difficile” e “siamo disponibili acon il presidente della Repubblica per risolvere la”. E poi: “Impeachment? Non è più sul tavolo”. Luigi Diè arrivato a Napoli per il comizio in piazza a cui ha chiamato tutti i sostenitori e, parlando a margine con i cronisti, ha ritrattato la linea dura tenuta nelle ultime ore contro il Colle. Se resta la delusione “per il mancato governo del cambiamento”, sono scomparsi i toni di attacco al presidente della Repubblica. Solo poche oreil premier incaricato Carlo Cottarelli è stato a colloquio con Sergioper parlare della lista dei ministri e invece di uscire dando l’annuncio dell’intesa, ha rimandato il tutto a un secondo colloquio per il 30 mattina. Nel frattempo ...