Di Maio | Una maggioranza in Parlamento c' è | fateci partire Torna il governo

Di Maio a Napoli con ritardo - attivisti radunati a largo Berlinguer : Cambio di programma per la manifestazione del Movimento 5 Stelle prevista oggi pomeriggio a Napoli e alla quale parteciperà Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento era atteso alle ore 19 in ...

In data 28 maggio 2018, è avvenuta la messa in onda della nuova diretta di 'Pomeriggio 5' che ha visto il leader del 'Movimento 5 Stelle', Luigi Di Maio, aprirsi circa la sua richiesta di impeachment avanzata a carico di Sergio Mattarella a to del veto espresso da quest'ultimo sul conto di Paolo Savona, il nome proposto come Ministro dell'Economia. Di Maio e gli applausi scroscianti del pubblico di Pomeriggio 5: ''I ministri li scelgono gli ...

Salvini sconfessa Di Maio : “Non è una guerra tra me e Mattarella” : Matteo Salvini tira le orecchie all’ex alleato Luigi Di Maio. “L’impeachment al Presidente della Repubblica? Io faccio una cosa se

Salvini e Di Maio - una storia d’amore durata 84 giorni : Come tutte le grandi storie d’amore, era iniziata con la domanda: «E questo qui chi diavolo è?». Era cresciuta con le dovute scarmaglie, è divampata con un corteggiamento, è stata siglata con tanto di contratto, ma alla fine è esplosa per colpa di un terzo incomodo. Che storia, quella tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Per anni si erano dati ora dell’ignorante ora dello sfaticato. «È di una pochezza e di un’ignoranza ...

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Avete visto cosa è successo oggi? Lo spread aumentato vorticosamente perché quella dei mercati è una bufala, al massimo sono preoccupati dalle incertezze e dall'instabilità. Se fosse nato un Governo politico, con idee chiare come le avevamo noi, oggi non ci sarebbe stato alcun problema". Lo dice Luigi Di Maio in un video su Facebook."Invece – accusa – si è andati alla rottura ...

Governo - Di Maio : “Scusa dei mercati è una bufala. Con Cottarelli vergognoso unicum nella storia della Repubblica” : “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al Governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, in un video postato su ...

Di Maio - Salvini e Mattarella : le colpe condivise di una crisi di sistema : Le prove di forza si fanno soltanto quando si è sicuri di vincere. E Sergio Mattarella ha perso. Anche perché l’esito era già segnato: Matteo Salvini aveva deciso da tempo di tornare alle elezioni per rafforzare il controllo sul centrodestra, fagocitare quel che resta di Forza Italia e neutralizzare le opposizioni interne alla Lega di chi – come Roberto Maroni e Luca Zaia – contestano da sempre la scelta di trasformare un partito ...

Paolo Savona - tra i grilini gira una brutta voce dopo Di Maio al Colle : 'Qui salta tutto' : Il governo Lega-M5s potrebbe non vedere la luce a un passo dal traguardo. In ambienti grillini circola grande pessimismo sul futuro dell'esecutivo che Giuseppe Conte dovrebbe guidare. Secondo quanto ...

Un'ora e mezza con il fiato sospeso. Poi, sullo schermo del suo studio, ecco materializzarsi il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Che pronuncia le paroline magiche: "Il presidente della Repubblica ha conferito al professor Giuseppe Conte l'incarico di formare un governo". I muscoli di Luigi Di Maio fino ad allora tesi si allentano in un sospiro di sollievo. La formula con il quale il professore fiorentino vicino al Movimento 5 ...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – "I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica, non c'è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo". Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, risponde ai cronisti sulla composizione della squadra di Governo.

