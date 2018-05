Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | Sul tavolo l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Governo : Salvini e Di Maio rilanciano su Savona. Colle avverte : 'No ai diktat' : Partita, nella quale resta il nodo dell'Economia con il Movimento e il Carroccio che non sembrano voler arretrare dalla loro prima scelta, Paolo Savona. Se il timing verrà rispettato lunedì e martedì ...

Governo - Casaleggio rilancia : "Il premier ideale è Di Maio""Contratto? Molto soddisfatto" : "Il mio presidente del Consiglio ideale? E' Luigi Di Maio....". Questa la risposta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di Governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione Segui su affaritaliani.it

Monza - Di Maio dall'imprenditore fallito : "Nel contratto soldi per rilanciare le imprese" : Prima dell'incontro con Sergio Bramini: "Lo Stato deve saldare i debiti con le aziende". Domani previsto lo sfratto

Grillo sconfessa Di Maio e rilancia il voto sull’euro : “Il popolo italiano si esprima” : Come uno sfogo che teneva lì, in pancia, pronto a esplodere, il ruggito di Beppe Grillo è tornato al suo classico repertorio. Un vaffa liberatorio contro tutto quello che è stato raccontato in questi mesi, e soprattutto contro tutto quello che è stato il M5S. Di fatto, l’intervista rilasciata dal comico genovese al settimanale francese Putsch, prim...

Di Maio (M5S) : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Di Maio : governo di tregua è tradimento - se esclusi chiameremo in causa i cittadini. Grillo rilancia il referendum sull'euro : Escludere il M5s dal governo 'significherà ancora una volta chiamare in causa i cittadini: noi l'abbiamo fatto chiedendo il voto subito, ma è chiaro che il M5S a quel punto può chiamare in causa i ...

Di Maio : governo di tregua è tradimento - se esclusi chiameremo in causa i cittadini. Grillo rilancia il referendum sull'euro : Escludere il M5s dal governo «significherà ancora una volta chiamare in causa i cittadini: noi l'abbiamo fatto chiedendo il voto subito, ma è chiaro che il M5S a quel punto...

Appello di Di Maio al Pd : ‘Contratto di governo su punti di convergenza è possibile’. E rilancia su art.18 e reddito cittadinanza : Ribadisce di essere “fiducioso” nella possibilità di un contratto di governo con il Pd sul modello tedesco, “perché sulla carta ci sono tanti punti di convergenza“. Nel giorno in cui Matteo Renzi tornerà in tv intenzionato – stando ai retroscena dei principali quotidiani – a sbarrare la strada a un esecutivo con il M5s, il capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio sul Corriere scrive una lettera-Appello ai ...

M5S-PD : Di Maio rilancia il conflitto interessi contro Berlusconi : I 5 Stelle, con il loro capo Luigi Di Maio, riprendono una storica battaglia della sinistra. Sembra di essere tornati indietro di vent'anni, quando Berlusconi accusava i 'comunisti' di voler colpire l'...

Casellati (e Fico) verso il flop Poi ipotesi Di Maio o Giorgetti Ma il gioco dei veti rilancia le urne : "Sarebbe un miracolo". Gian Marco Centinaio, vulcanico e ironico capogruppo della Lega a Palazzo Madama, lascia trapelare il totale e incondizionato pessimismo per il tentativo di Elisabetta Alberti Casellati di formare un governo Segui su affaritaliani.it

Casellati (e Fico) verso il flop Poi ipotesi Di Maio o Giorgetti Ma il gioco dei veti rilancia le urne : "Sarebbe un miracolo". Gian Marco Centinaio, vulcanico e ironico capogruppo della Lega a Palazzo Madama, lascia trapelare il totale e incondizionato pessimismo per il tentativo di Elisabetta Alberti Casellati di formare un governo Segui su affaritaliani.it

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Di Maio rilancia : “Contratto sui temi - no a inciuci o alleanze. Spero presto incontri con Lega o Pd” : Un contratto di governo sui “temi” come quello tedesco, senza “inciuci, accordi o alleanze”. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la sua proposta anticipata nelle scorse ore e rivolta in primis al Pd e poi alla Lega senza Silvio Berlusconi. E, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, aggiunge: “Speriamo di poter incontrare il prima possibile i due ...