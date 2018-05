Di Maio riapre la strada stretta verso il governo politico

Di Maio ritira l'impeachment e riapre : «In Parlamento la maggioranza c'è» : «Spero nel voto prima possibile» ma siamo consapevoli che «la situazione è difficile» e «siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per...

Di Maio ritira l'impeachment e riapre : «Pronti a collaborare con Mattarella» : «Spero nel voto prima possibile» ma siamo consapevoli che «la situazione è difficile» e «siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per...

CONTE PREMIER/ Ma Mattarella riapre la crisi tra Di Maio e Salvini : Di Maio e Salvini hanno fatto a Mattarella il nome di Giuseppe CONTE, ma il Capo dello Stato prende ancora tempo. Evidentemente c'è qualcosa che non lo convince. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:00:00 GMT)CONTE PREMIER/ E' l'uomo di Verdini (e della Boschi): Renzi al governo con M5s e Lega, di A. FannaSCENARIO/ Quirinale, Rosatellum e dintorni: a chi tocca l'esame di coscienza?, di A. Lodolini

Consultazioni Governo : Salvini da Mattarella - Di Maio riapre alla Lega [LIVE] Video : LIVE Consultazioni Mattarella, Di Maio: 'Governo politico con la Lega o elezioni' 11:45 - In attesa dell'uscita di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono appena arrivati al Quirinale Graziano Delrio e Andrea Marcucci, esponenti di spicco del Pd molto vicini all'ex premier Matteo Renzi. 11:20 - Arrivata da pochissimi minuti la deLegazione del centrodestra al Quirinale. #Quirinale: il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi ...

Di Maio riapre a Salvini : “Facciamo un passo indietro per il bene degli italiani” : Il leader del Movimento 5 Stelle è intervenuto nella trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata aprendo alla Lega Nord: "Scegliamo insieme un premier terzo per il bene degli italiani ad alcune condizioni. Non siamo disponibili ad un governo tecnico".Continua a leggere

Governo - Di Maio riapre a Salvini : idea premier “terzo”/ Ultime notizie : M5s risponde oggi alla Lega in tv? : M5S, Di Maio tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:22:00 GMT)

Di Maio riapre il «forno» con la Lega L'idea di un premier terzo : La trattativa è ripresa. E spunta L'idea di un premier terzo: ossia nè Salvini né Di Maio. Da venerdì, nelle ultime quarantotto ore, quel filo spezzato tra Lega e Cinque Stelle è stato ricucito. Di ...

Salvini riapre il forno di governo con il Movimento ma Di Maio dice no : 'Dobbiamo provare a mettere assieme un governo' dice il leader della Lega. Gelida la replica del capo politico dei Cinquestelle: 'Non è possibile alcun governo del cambiamento con Berlusconi e il ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...

Salvini riapre tutto a Di Maio : “Mettiamoci al tavolo e chiudiamo”. E promette a Mattarella : facciamo presto : Nuovo capitolo per la nascita del governo. Dopo il tentativo Casellati, si attende dal Colle un nuovo passo, che potrebbe essere un incarico esplorativo largo al presidente della Camera Fico. Sul confronto con l’M5s, specularmente a quanto è accaduto con la presidente del Senato, il presidente della Camera potrebbe rivolgersi anche al Pd, anche se ...

Di Maio riapre alla Lega : "Possiamo fare un buon lavoro per il Paese" : Affare chiuso tra Lega e Movimento 5 Stelle. Stando alle parole di Di Maio non si direbbe. 'Credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per questo Paese - ...

Si riapre il dialogo M5s-Lega - Di Maio : fiducioso - faremo il governo : Mentre il Quirinale certificava come "impraticabile" l'ipotesi di una maggioranza di governo centrodestra-M5s, fuori dal palazzo Salvini riprendeva il filo con Luigi Di Maio, che chiude definitamente a Fi: "La sentenza Stato-mafia mette una pietra tombale sul Cavaliere, Salvini decida" afferma. A stretto giro, la nota del Cavaliere: "Noi responsabili, ma M5s ci ha mancato rispetto. Impraticabile un governo con i Cinquestelle"