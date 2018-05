Di Maio | «Pronti a rivedere posizione | parta il governo» Salvini | «Prima si vota meglio

Luigi Di Maio a Napoli : "L'impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Luigi Di Maio : "L'impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Di Maio riapre i giochi da Napoli : «Ipotesi impeachment tramontata - pronti a collaborare con Mattarella» : «Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché...

Di Maio ritira l'impeachment e riapre : «Pronti a collaborare con Mattarella» : «Spero nel voto prima possibile» ma siamo consapevoli che «la situazione è difficile» e «siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per...

Di Maio : l'ipotesi impeachment è caduta - pronti a collaborare con Mattarella : ... c'era l'abolizione della Fornero, c'era la fine dei manager della sanità nominati dalla politica", afferma durante il suo comizio a Napoli il leader dei 5 stelle. "La crisi non è colpa nostra" ...

Di Maio : 'L'impeachment non è più sul tavolo - pronti a collaborare con Mattarella' : 'Spero nel voto prima possibile' ma siamo consapevoli che 'la situazione è difficile' e 'siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per risolvere la crisi'. Lo ha detto il capo ...

Di Maio arringa dal palco di Napoli : 'Ipotesi impeachment tramontata - pronti a collaborare con Mattarella' : 'Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare e ci vuole la ...

Di Maio : «Ritirato l'impeachement - pronti a collaborare» Salvini : «Prima si vota meglio è - ricandido Savona» : E sul nome del professor Savona all'Economia «non mollo», afferma il leader della Lega: «E' il meglio, e se ho il meglio io agli italiani propongo il meglio. Non un gradino sotto». «Una maggioranza c'...

Di Maio arringa dal palco di Napoli : «Ipotesi impeachment tramontata - pronti a collaborare con Mattarella» : «Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché...

Di Maio : “Voto prima possibile - ma pronti a collaborare con Mattarella sulla crisi. Impeachment? Non è più sul tavolo” : “Spero nel voto prima possibile” ma siamo consapevoli che “la situazione è difficile” e “siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per risolvere la crisi”. E poi: “Impeachment? Non è più sul tavolo”. Luigi Di Maio è arrivato a Napoli per il comizio in piazza a cui ha chiamato tutti i sostenitori e, parlando a margine con i cronisti, ha ritrattato la linea dura tenuta nelle ...

Di Maio : «L'impeachment non è più sul tavolo - pronti a collaborare con Mattarella» : «Spero nel voto prima possibile» ma siamo consapevoli che «la situazione è difficile» e «siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per...

Niente governo? C'è il piano B Salvini e Di Maio Pronti alle urne Ecco la strategia per tornare al voto : M5s e Lega usano il nome di Savona come una bandiera. E se la prendono con Mattarella: "Non può fare il capo dell'opposizione". Il piano di Salvini e Di Maio per il ritorno al voto Segui su affaritaliani.it

NUOVO GOVERNO M5S-LEGA - SALVINI "O SI CAMBIA L'ITALIA O SI VOTA"/ Video : "Siamo pronti" - Di Maio premier? : GOVERNO Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di SALVINI e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:59:00 GMT)

Di Maio e Salvini al Colle : “Siamo pronti a far crescere l’Italia”. Conte “miglior premier” : «Finalmente adesso nasce la terza Repubblica». Così Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, al termine del colloqui al Colle verso il nuovo governo. Di Maio parla di Governo politico, «che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita degli italiani». In questi 80 giorni, sottolinea, «abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e po...