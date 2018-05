Di Maio | l' ipotesi impeachment è caduta | pronti a collaborare con Mattarella

Di Maio arringa dal palco di Napoli : 'Ipotesi impeachment tramontata - pronti a collaborare con Mattarella' : 'Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare e ci vuole la ...

Regna l’incertezza : torna in campo l’ipotesi Di Maio premier : Prima della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha incontrato il leader del M5S Luigi Di Maio. Lo

Luigi Di Maio - spunta l'amico d'infanzia per il ministero degli Esteri : l'ipotesi Pasquale Salzano : Mentre la partita su Paolo Savona al ministero dell'Economia sta entrando nella fase calda, il lavoro sottotraccia sul fronte grillino continua per sistemare le caselle del ministero della Difesa e degli Esteri, poltrone chiave per la politica estera ...

Rispunta l’ipotesi Di Maio premier : Torna l’ipotesi Di Maio premier. Se dal MoVimento 5 Stelle così come dalla Lega arrivano ampie rassicurazioni sul fatto che sul nome del giurista foggiano non c’è nessuna marcia indietro: "il nostro candidato resta lui” (Matteo Salvini), "ci mancherebbe altro” (Giulia Grillo), è indubbio che il caso curriculum ha segnato una battuta d’arresto verso la formazione del governo. M5S, Conte e il caso ...

Governo M5S-Lega - Conte in bilico. Tempi più lunghi per l’incarico : rispunta ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da parte di M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, le polemiche sul curriculum gonfiato del giurista e le posizioni in difesa del metodo Stamina, fano traballare la sua posizione. Da sciogliere anche il nodo di Paolo Savona al Tesoro. Il Quirinale prende tempo e i Tempi per l’incarico e la formazione del Governo si allungano...

