Di Maio | l' ipotesi di impeachment non è più sul tavolo

Di Maio riapre i giochi da Napoli : «Ipotesi impeachment tramontata - pronti a collaborare con Mattarella» : «Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché...

Di Maio - ipotesi impeachment non più sul tavolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Di Maio : l'ipotesi impeachment è caduta - pronti a collaborare con Mattarella : ... c'era l'abolizione della Fornero, c'era la fine dei manager della sanità nominati dalla politica", afferma durante il suo comizio a Napoli il leader dei 5 stelle. "La crisi non è colpa nostra" ...

Di Maio arringa dal palco di Napoli : 'Ipotesi impeachment tramontata - pronti a collaborare con Mattarella' : 'Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare e ci vuole la ...

Di Maio - ipotesi impeachment non c'è più : ANSA, - NAPOLI, 29 MAG - "Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perche' Salvini non lo ...

Di Maio arringa dal palco di Napoli : «Ipotesi impeachment tramontata - pronti a collaborare con Mattarella» : «Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché...

Di Maio arringa dal palco di Napoli : «Ipotesi impeachment tramontata» : «Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché...

Regna l’incertezza : torna in campo l’ipotesi Di Maio premier : Prima della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha incontrato il leader del M5S Luigi Di Maio. Lo

Luigi Di Maio - spunta l'amico d'infanzia per il ministero degli Esteri : l'ipotesi Pasquale Salzano : Mentre la partita su Paolo Savona al ministero dell'Economia sta entrando nella fase calda, il lavoro sottotraccia sul fronte grillino continua per sistemare le caselle del ministero della Difesa e degli Esteri, poltrone chiave per la politica estera ...

Rispunta l’ipotesi Di Maio premier : Torna l’ipotesi Di Maio premier. Se dal MoVimento 5 Stelle così come dalla Lega arrivano ampie rassicurazioni sul fatto che sul nome del giurista foggiano non c’è nessuna marcia indietro: "il nostro candidato resta lui” (Matteo Salvini), "ci mancherebbe altro” (Giulia Grillo), è indubbio che il caso curriculum ha segnato una battuta d’arresto verso la formazione del governo. M5S, Conte e il caso ...

Conte traballa - ipotesi Di Maio premier e Giorgetti all'Economia. Mattarella prende tempo : Sembrava quasi fatta ma ora l'accordo tra Lega e M5s sul candidato premier e sulla squadra di governo sembra di nuovo prendere il largo. La rincorsa verso l'incarico al candidato giallo-verde...

Governo - Conte e Savona su graticola : ipotesi Di Maio premier - no di Salvini : Nel caso in cui presidente del Consiglio e ministro dell'Economia saltassero, tutte le carte andrebbero rimescolate, dunque il Movimento tornerebbe a spingere per avere il suo candidato premier a ...

Mattarella riflette - Conte in bilico. Torna l'ipotesi Di Maio premier : ... però, continuano ad addensarsi le nubi europee: il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, ha invitato il prossimo governo italiano a condurre 'una politica di bilancio ragionevole',...

Rumors sul ritorno di Di Maio premier - ipotesi Giorgetti all'Economia : Alla Lega sarebbe offerta in cambio la prestigiosa poltrona del ministero dell'Economia, nella figura di Giancarlo Giorgetti, numero due del Carroccio. In tal caso, verrebbero rimossi gli imbarazzi ...