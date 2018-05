Di Maio | «La maggioranza c’è | fate partire  il nostro governo» E ritira l’impeachment

Di Maio ritira l'impeachment e riapre : «In Parlamento la maggioranza c'è» : «Spero nel voto prima possibile» ma siamo consapevoli che «la situazione è difficile» e «siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Di Maio : Cottarelli? Non ha maggioranza : 23.25 "Cottarelli convocato subito al Colle, ma non ha la fiducia del Parlamento e non ha la maggioranza. Questo è assurdo". Così Di Maio in collegamento telefonico a 'Che tempo che fa' su Rai1. "Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al governo. Per questo dico che bisogna mettere in stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare tutto anche per evitare reazioni della ...

Salvini-Di Maio - a Palazzo Madama una maggioranza di soli 9 senatori : Si fa presto a dire ' maggioranza ': se Matteo Salvini e Luigi Di Maio riusciranno a formare un governo, avrebbero numeri risicatissimi al Senato , in uno scenario che richiama quello dei 'pannoloni', ...

Governo Di Maio-Salvini - maggioranza al Senato in bilico come sempre. E di “Responsabili” neppure l’ombra (per ora) : Cambiano i partiti di Governo, cambiano le leggi elettorali, ma è sempre il Senato il posto in cui viene messa davvero alla prova la tenuta di una maggioranza. Se l’accordo tra Cinquestelle e Lega si farà davvero, l’esecutivo che nascerà durante la prossima settimana avrà nell’Aula di Palazzo Madama l’ostacolo più alto da saltare. Magari non al primo voto di fiducia, ma più probabilmente nel prosieguo della legislatura ...

Luigi Di Maio - fango per spaccare il centrodestra : 'Se Berlusconi e Renzi avessero avuto la maggioranza dopo il voto...' : 'Se dopo le elezioni Silvio Berlusconi e Matteo Renzi avessero avuto la maggioranza, Forza Italia avrebbe mollato Matteo Salvini in due minuti'. Luigi Di Maio, in una intervista a Rtl 102.5, getta ...

Mattarella : 'Non c'è maggioranza politica - via a governo neutrale' - Salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...

Mattarella “Governo neutrale - poi Elezioni”/ Scenario "No" per Di Maio e Salvini - ma maggioranza politica.. : La mossa di Mattarella: "Governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:24:00 GMT)

Salvini : «Governo di centrodestra - contiamo di trovare la maggioranza». Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : Terzo ciclo di consultazioni al Qurinale per cercare di sbloccare lo stallo sulla formazione del nuovo governo. Con l'arrivo al Colle della delegazione del Movimento 5 Stelle, hanno preso il via...

Salvini : 'Governo di centrodestra contiamo di trovare la maggioranza' Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : 'Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se ...

Salvini dà il 2 di picche a Di Maio E chiede l'incarico a Mattarella "Troveremo maggioranza in aula" : "Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione". Lo ha detto Matteo Salvini, al termine delle ...

