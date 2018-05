Di Maio : “Impeachment? Non più sul tavolo” : Napoli, 29 mag. (AdnKronos) – “Spero nel voto prima possibile” ma siamo consapevoli che “la situazione è difficile” e “siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per risolvere la crisi”. Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio, arrivando a Napoli, prima di salire sul palco per un comizio.L’impeachment? “Prendo atto che Salvini non lo vuole e ne ...

Di Maio : “Voto prima possibile - ma pronti a collaborare con Mattarella sulla crisi. Impeachment? Non è più sul tavolo” : “Spero nel voto prima possibile” ma siamo consapevoli che “la situazione è difficile” e “siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per risolvere la crisi”. E poi: “Impeachment? Non è più sul tavolo”. Luigi Di Maio è arrivato a Napoli per il comizio in piazza a cui ha chiamato tutti i sostenitori e, parlando a margine con i cronisti, ha ritrattato la linea dura tenuta nelle ...

Impeachment contro Mattarella/ Bonelli annuncia un esposto contro Di Maio e Meloni per vilipendio : Impeachment contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle fa sul serio: è stato nominato il professore che scriverà il testo d'accusa, si tratta di Ugo Grassi, docente a Napoli(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:38:00 GMT)

Di Maio chiede l'impeachment per Mattarella - gli italiani su Google cercano "impingement" : Sergio Mattarella pone il veto sull'euroscettico Paolo Savona al ministero dell'economia, il tentativo di formare un governo Lega-M5S fallisce miseramente, e Luigi Di Maio chiede la messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica. Il cosiddetto "impeachment", per dirlo come gli americani. O "impingement", per scriverlo come molti italiani.Stando al tool Google Trends, che registra le parole più digitate sul web, negli ultimi ...

Di Maio : "Savona non era il solo nome proposto al Colle. Impeachment? Lo rivendico" : Il leader M5s a Pomeriggio Cinque: "In Italia le decisioni politiche le prendiamo noi o le banche e le agenzie internazionali?"