Di Maio ha detto che il M5S rinuncia alla messa in stato di accusa di Mattarella

Governo : Di Maio - ticket Conte-Savona? Salvini non ha detto questo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Non mi pare Salvini abbia detto questo”. Così il leader M5S Luigi Di Maio, lasciando la Camera, ai cronisti che gli chiedevano se il ticket Conte premier e Savona al ministero dell’Economia sia vincolante per il futuro Governo. L'articolo Governo: Di Maio, ticket Conte-Savona? Salvini non ha detto questo sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Lega-M5s - voto su Rousseau. Di Maio 'Più del 94 degli iscritti ha detto sì'. Scontro Berlusconi-Salvini : Di segno diverso la critica di Pasquale Tridico , docente di economia a Roma tre, che era stato indicato da Di Maio come ministro del Welfare in caso di vittoria alle elezioni del 4 marzo: 'Sul ...

Meloni : «Di Maio voleva lui premier e io ho detto basta». E lui : «Ci chiariremo» : Prima il colloquio cordiale e poi le frecciate velenose. Tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni non è chiaro se sarà amore come con Salvini. 'Nel corso dell'incontro cordiale durato quasi un'ora e mezza - ...

Cos'ha detto oggi Di Maio : Roma, 12 mag. , askanews, 'Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata'. Lo afferma il ...

Vertice Di Maio-Meloni alla Camera. La presidente di Fdi : "Voleva che dicessi sì a lui come premier - ho detto no" : Giorgia dice no. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato Luigi Di Maio, ma di fronte all'ipotesi di portare il suo partito dentro la trattativa tra i 5 Stelle e la Lega per la formazione del governo, ha detto no. E il suo rifiuto è legato al fatto che il leader M5S ha rilanciato il suo nome per il ruolo di premier. "Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi Di Maio. Nel corso dell'incontro ha chiesto il sostegno ...

Sei cose che Di Maio ha detto e che servono a capire che intenzioni ha : Il capo politico di M5S in tv conferma le voci su una rinuncia alla premiership. E rilancia l’accordo con la Lega (e non Forza Italia). Si attende la risposta del centrodestra. Ecco cosa ha detto, ospite di '1/2 in più' di Lucia Annunziata Rispetto per il voto popolare "Non ci mettano in condizioni di dire che le istituzioni escludono il volere popolare perché è stato ...

Cosa ha detto di nuovo Di Maio : Roma, 6 mag. , askanews, 'Per questo dico a Matteo Salvini: scegliamo insieme un Presidente del Consiglio terzo, purchè sia una personalità in grado di connettersi con le esigenze del Paese, una ...

Cos’ha detto Di Maio sulla democrazia rappresentativa : Parlando a Lucia Annunziata ha suggerito che vada sostituita con "qualche altra cosa", per poi precisare che non intende nulla di "eversivo" The post Cos’ha detto Di Maio sulla democrazia rappresentativa appeared first on Il Post.

Alleanza Pd-M5S - Marcucci : “Di Maio ha detto bugie - io c’ero all’incontro con Fico. Inspiegabile il suo ottimismo” : L’esponente PD Andrea Marcucci a Omnibus (La7) svela alcuni retroscena dell’incontro della delegazione del suo partito con il Presidente della Camera Roberto Fico. “Avendo partecipato agli incontri non si è spiegato l’ottimismo di Fico e ha affermato che Di Maio ha detto delle bugie: lui è intervenuto non dopo l’intervista di Renzi in tv ma proprio dopo le dichiarazioni del presidente della ...