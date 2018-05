Di Maio | fate partire nostro governo | no a impeachment a Mattarella

Di Maio : «La maggioranza c’è - fate partire il nostro governo». E ritira l’impeachment : I leader di Lega e M5S premono per tornare subito alle urne o per far ripartire la formazione di un governo gialloverde, respingendo l’idea di un governo tecnico di transizione. Di Maio: «Impeachment non è più sul tavolo»

Di Maio : «Conte premier politico. L'Europa ci critica? Fateci iniziare». Salvini : «Rispetteremo vincoli» : Giuseppe Conte è il premier indicato dai leader di M5S e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Sarà un premier politico di...

Di Maio : 'Conte premier politico. L'Europa ci critica? Fateci iniziare'. Salvini : 'Rispetteremo vincoli' : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari', ha detto ancora Di Maio. 'Nel pieno rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica ...

Di Maio : "Comincia la Terza Repubblica. Fateci partire poi criticateci". Salvini : "Prima gli interessi dell'Italia" : E ancora: "Il debito pubblico cinque anni fa era inferiore di 300 miliard di euro rispetto ad oggi, nessuno dovrà avere paura delle nostre politiche economiche, perché faremo crescere l'economia per ...

Di Maio a Mattarella : "Giuseppe Conte premier" | Lite Lega-Ppe : "Fatevi gli affari vostri" : Il leader M5s dopo le critiche dall'estero: "Fateci lavorare prima, poi criticate". Gli occhi del Colle puntati su ministeri chiave come Economia, Esteri e Difesa. Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco"

Enrico Mentana - come brutalizza Salvini e Di Maio : 'O fate il governo o torniamo al voto' : La situazione di stallo tra Lega e Movimento Cinque Stelle per la formazione del governo ha esasperato la pazienza anche dei commentatori della politica, oltre che degli italiani. In testa al gruppo di giornalisti stufi di tutti questi tira e molla tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini c'è Enrico Mentana , che su Facebook indica due sole vie per ...

Lega e M5s - pensioni e lavoro : intesa possibile?/ Salvini e Di Maio minacciati : “Fate la fine di Moro” : Lega e M5s, pensioni e lavoro: intesa possibile? Salvini e Di Maio minacciati: “Fate la fine di Moro”. Le ultime notizie sui partiti usciti vincitori dalle elezioni e sui loro leader(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Di Maio ai partiti : “Fatevi avanti” : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “Come ho sempre detto”, quello sulle Camere “non era un accordo per il governo. Ma sicuramente oggi abbiamo dimostrato coi fatti che siamo aperti a tutti, che siamo compatti e affidabili nelle scelte che prendiamo. Alle forze politiche dico: fatevi avanti se volete fare cose buone per l’Italia”. Lo dice Luigi Di Maio, leader del M5S.“Io spero – ha sottolineato – ...