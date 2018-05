Di Maio chiede l' impeachment per Mattarella | gli italiani su Google cercano

huffingtonpost

: Dunque. Di Maio, chiede i voti come premier e giura “mai con la Lega”, poi si allea con l’avversario Salvini per no… - sebmessina1 : Dunque. Di Maio, chiede i voti come premier e giura “mai con la Lega”, poi si allea con l’avversario Salvini per no… - fattoquotidiano : Di Maio a Che tempo che fa: “Nel governo sì a criminali e no a incensurati” e chiede messa in stato d’accusa di Mat… - fanpage : Di Maio chiede l'impeachment di Mattarella 'per evitare reazioni della popolazione' -

(Di martedì 29 maggio 2018) Sergiopone il veto sull'euroscettico Paolo Savona al ministero dell'economia, il tentativo di formare un governo Lega-M5S fallisce miseramente, e Luigi Dila messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica. Il cosiddetto "", per dirlo come gli americani. O "impingement", per scriverlo come molti.Stando al toolTrends, che registra le parole più digitate sul web, negli ultimi giorni oltre all'aumento di ricerche del termine "" c'è stata una parallela impennata della voce "impingement". Una gaffe di portata nazionale, visto che gli errori grammaticali provengono un po' da tutta Italia. Specie da Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, dove la ricerca errata addirittura supera quella corretta. C'è poi anche una piccola porzione di ricerche per altri termini sballati, come "Impiccment" e ...