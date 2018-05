Di Maio chiede l' impeachment | ma su Google gli italiani cercano impingement

I 5 Stelle e i sospetti : «La Lega ci ha tradito». E Di Maio (da solo) chiede l’impeachment : Ora nel Movimento 5 Stelle si apre una partita interna: in molti iniziano a dire «Salvini ci ha tradito». Battista è con Di Maio (per ora)

Di Maio a Che tempo che fa : “Nel governo sì a criminali e no a incensurati” e chiede messa in stato d’accusa di Mattarella : Queste le prime dichiarazioni di Luigi Di Maio intervenuto telefonicamente nel mezzo della trasmissione Che tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1: “Volevo trasmettere quanto siamo arrabbiati in questo momento eravamo a poco dal formare un governo del cambiamento. Il presidente ha respinto la lista dei ministri perché c’era dentro un ministro reo di aver criticato in passato nei suoi libri l’unione Europea e l’attuale situazione dei trattati che ...