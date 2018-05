Di Maio chiama | Roma non risponde | nella Capitale flop dell' appello pro tricolore

Governo - Di Maio chiama alla mobilitazione : '2 giugno tutti in piazza' : Non risponde a verità, sostiene, la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia. In serata ...

Di Maio chiama alla mobilitazione : «Il 2 giugno in piazza a Roma. Ieri notte più buia al voto in agosto» : «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione i cittadini con un video su...

“Tricolore alle finestre” - Di Maio chiama alla mobilitazione : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio chiama alla mobilitazione. “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega” afferma il capo ...

"Appendete il Tricolore alle finestre". Di Maio chiama la piazza per il 2 giugno : Dopo la rottura, arriva lo scontro. Il Movimento 5 Stelle invita i suoi sostenitori a manifestare il dissenso contro la decisione di Sergio Mattarella di affidare l'incarico di governo a Carlo ...

Governo : Di Maio chiama alla mobilitazione - tricolori alle finestre : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “So che siete incazzati, ho ricevuto migliaia di messaggi in queste ore. Non possiamo rimanere a guardare, né farci anestetizzare dai media. Dobbiamo reagire subito e con fermezza. Io oggi appenderò una bandiera italiana fuori dalla mia finestra, affinché tutti la possano vedere: vi chiedo di fare altrettanto”. Così Luigi Di Maio, che invita anche a una campagna social, al grido di ‘il mio voto ...

Di Maio chiama alla mobilitazione contro Mattarella il 2 giugno : "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana, Mattarella ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Invece ha preferito un governo di tecnici che non avrà la maggioranza e sarà stato votato né dai cittadini né dal Parlamento". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Facebook. Il leader del ...

Di Maio telefona a Fazio - Martina interviene live - Di Battista chiama Giletti : la lunga notte della crisi in tv : Le reazioni al fallimento del Governo Conte, abortito sul nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia, arrivano in diretta tv in questa calda serata di domenica 27 maggio.prosegui la letturaDi Maio telefona a Fazio, Martina interviene live, Di Battista chiama Giletti: la lunga notte della crisi in tv pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2018 23:55.

Governo - Conte rinuncia e Mattarella chiama Cottarelli : Di Maio chiede l'impeachment : Conte getta la spugna, si apre una crisi istituzionale senza precedenti. E' fallita la trattativa per il "Governo del cambiamento", in questo 85esimo giorno...

Berlusconi vede il fallimento di Salvini e Di Maio : “saremo chiamati a nuove elezioni” : “Credo che questo governo si farà e noi saremo lì con grande puntualità, precisione e attenzione a cercare di far

Di Maio : iscritti M5S chiamati a voto online nei prossimi giorni : Di Maio: momento del coraggio, non un passo indietro Roma – Di seguito il messaggio apparso sul profilo Facebook di Luigi Di Maio (M5S). “Informo anche tutti gli iscritti del MoVimento, ai sensi dell’articolo 4 comma b dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, che nei prossimi giorni saranno chiamati a votare online su questo contratto di governo. La data e l’orario definitivi saranno comunicati non appena avremo il contratto ...

Salvini e Di Maio chiamano Mattarella Governo - premier politico e non tecnico : Quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro premier per il 'Governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio vede Salvini nella notte : “Rifiniti gli ultimi dettagli. Lunedì aspettiamo chiamata del Colle” : “Lavoro concluso? Dobbiamo rifinire gli ultimi dettagli, diamo il massimo fino all’ultimo. Ho incontrato Salvini, è stato un incontro che è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo Governo. Domani? Domani si va al Colle, spero, ci deve convocare il Presidente”. Così Luigi Di Maio al termine del secondo incontro della giornata con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio vede Salvini nella notte: “Rifiniti gli ...

Governo - Salvini e Di Maio chiamano Mattarella : «Pronti per il governo» Ma si tratta sul premier : Terzo incontro in giornata tra M5S-Lega a Milano, poi la telefonata al Quirinale che li convocherà. Quasi chiuso il contratto. Il leader M5S: «Rifiniti tutti i dettagli»