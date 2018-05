Di Maio arringa dal palco di Napoli | «Ipotesi impeachment tramontata | pronti a

ilmattino

: @JoeWolve È compito della magistratura indagare per verificare l'esistenza di eventuali reati.Quelli che hanno scri… - l_dirauso : @JoeWolve È compito della magistratura indagare per verificare l'esistenza di eventuali reati.Quelli che hanno scri… - a936ea533803477 : #Fazio come si è permesso, da conduttore di un programma televisivo del servizio pubblico, di dare campo libero all'arringa di Di Maio?? - paolocol1 : RT @Attilio771: #iostoconMattarella DI MAIO arringa le folle contro il Presidente. I #PARTIGIANI si mobilitino subito insieme a noi tutti n… -

(Di martedì 29 maggio 2018) «Per quanto riguarda l'prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché...