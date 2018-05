Di Maio a Napoli con ritardo | attivisti radunati a largo Berlinguer

La nuova campagna elettorale di Di Maio parte da Napoli : Il leader del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio sarà a Napoli domani sera. Il deputato pentastellato, dopo aver rinunciato alla trattativa per la formazione di un governo con la Lega, ripartirà ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il Consiglio di conciliazione : che poteri avrà - l'ombra del modello-Napolitano : Nel contratto concluso tra Salvini e Di Maio per il governo gialloverde c'è qualcosa che non s'era mai visto prima. No, non i tagli alle tasse, pure quelli una 'prima' assoluta se andranno davvero in ...

Mattarella extratime per Governo Di Maio-Salvini/ Lega - “vuole aiutare grillini” : il ‘consiglio’ di Napolitano : Sergio Mattarella concede extratime per il Governo a Salvini e Di Maio: la Lega lamenta, "fa di tutto per aiutare i grilini". Il consiglio inascoltato di Napolitano e l'incarico al Carroccio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:03:00 GMT)

Sergio Mattarella - i paletti a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'No a un governo a scatola chiusa' - come Napolitano : Era già pronto al governo neutrale', Sergio Mattarella , ma ora si ritrova l'ipotesi che dal 5 marzo avrebbe volentieri scartato: l'esecutivo M5s-Lega , quello dei 'populisti euro-scettici', senza ...

Serie A/ De Maio svirgola - il Napoli scivola : Juventus a un passo dallo scudetto : Il punto sulla 36^ giornata da parte di ALFREDO MARIOTTI: l'analisi del terzultimo turno della stagione, che vede la Juventus volare a +6 sul Napoli e avvicinare un altro scudetto(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:00:00 GMT)

Il super esperto assunto da Di Maio? Lavorò coi figli di Mattarella e Napolitano : È iniziata la Terza repubblica, ripetono a ogni occasione i vertici pentastellati. E come prova dell"assunto elencano i nomi dei "vecchi politici" della Seconda che, grazie a loro, andrebbero in archivio. Poi leggi le cronache della crisi politica che si trascina stancamente da una cinquantina di giorni, e vedi che a rincorrersi sono i soliti nomi, da Mattarella a Napolitano. Non si tratta però del presidente della Repubblica e dell"emerito, ma ...

Il contratto di Di Maio? Bene ma da emendare. Parla Giulio Napolitano : 'Qui emergono i limiti dell'iniziativa politica assunta dall'onorevole Di Maio. In primo luogo, è arbitrario imputare alla sola Lega posizioni programmatiche che in realtà appartengono all'intero ...

Il sottomarino nucleare Usa a Napoli finisce in Parlamento - Di Maio accusa Gentiloni : Napoli e il suo porto più vicini o più lontani? Le prese di posizione della giornata di ieri sulla presenza di un sommergibile nucleare nella rada del porto hanno creato una trincea tra...

Il sottomarino nucleare Usa a Napoli finisce in Parlamento - Di Maio accusa Gentiloni : Napoli e il suo porto più vicini o più lontani? Le prese di posizione della giornata di ieri sulla presenza di un sommergibile nucleare nella rada del porto hanno creato una trincea tra palazzo San ...

Sottomarino nucleare Usa a Napoli : dal porto alla Siria?/ Di Maio - “Gentiloni chiarisca subito” : Napoli, Sottomarino nucleare Usa nel porto: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Paolo Becchi : 'C'è Giorgio Napolitano dietro la corte di Di Maio al Pd' : Se vuoi essere tu a dare le carte devi essere anche in grado di condurre la partita. E invece assistiamo a un Di Maio che si è assunto quel ruolo ma sta sbagliando tutto. All' inizio offre alle due ...