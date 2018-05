Di Canio vince il torneo di Footgolf

calcioweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) L’ex calciatore di Juve, Milan e Lazio, Paolo Di, si è aggiudicato la seconda edizione delitaliano di, il 26 e 27 maggio a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini. Una due giorni all’insegna di questa nuova disciplina sportiva, che unisce il calcio e il golf. Alla competizione hanno partecipato oltre 170 giocatori. Dopo 36 buche giocate nel Riviera Golf Club, ad avere la meglio su altre due conoscenze del calcio professionistico, Juri Tamburini 2/o classificato e Ivano Bonetti 3/o, è stato appunto Di. L’ex attaccante ha devoluto il premio a una compagnia teatrale di ragazzi diversamente abili di Roma. Il Tecso Lega Championship 2018, il più importantediitaliano dell’Lnf Tour, organizzato dalla Lega Nazionale, ha visto anche la partecipazione di altri calciatori del passato come Diego Fuser e il ...