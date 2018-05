Di Battista contro Mattarella | indagato il padre Video | Alessandro rilancia | “Mi

Post contro Mattarella su profilo padre Di Battista - aperta indagine - : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti con ipotesi di reato di offesa al capo dello Stato, per un Post Fb riconducibile a Vittorio Di Battista che paragonava il Quirinale ...

Governo M5s-Lega - Vittorio Di Battista indagato per post su Facebook contro Mattarella : Vittorio Di Battista, padre di Alessandro uno dei leader dl M5s, “è indagato” per la violazione dell’articolo 378 che punisce “le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato”. È quanto riporta il Corriere della Sera. Di Battista senior aveva scritto un post il 23 maggio scorso sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il papà di tutti noi. È quello che si preoccupa di varare un Governo. È quello ...

'Mattarella mente' - Di Battista duro contro il Presidente della Repubblica Video : Non è un momento facile per il nostro paese. Gli ultimi eventi politici hanno creato una forte caos e i leader degli schieramenti usciti vincitori alle elezioni del 4 marzo hanno concluso la loro proposta [Video] governativa con un nulla di fatto. Oggi il responsabile politico del 'Movimento Cinque Stelle', ospite nel salotto televisivo di Barbara D'Urso 'Pomeriggio 5', ha espresso rammarico e frustrazione per la scelta del capo dello Stato. Di ...

Otto e mezzo ad alta tensione : scontro tra Alessandro Di Battista e Renato Franco : Volti tirati, sorrisi di circostanza e una tensione che si tagliava col coltello. Lunedì sera ad Otto e mezzo è andata in scena la metafora della crisi politica, con Alessandro Di Battista deciso a dare battaglia in un confronto serrato con Lilli Gruber e Massimo Franco.Il “tu” e l’interlocutore chiamato per nome (anomala consuetudine degli ultimi tempi) hanno a fatica mascherato un’irritazione dipinta sulla faccia dell’ex deputato, in ...

Alessandro Di Battista contro Mattarella : Anche Alessandro Di Battista, esponente di spicco del M5s, si scaglia contro il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la sua "ingerenza" nella scelta del ministro dell’Economia, per il veto che avrebbe posto sulla figura del professore Paolo Savona, fortemente voluto da Matteo Salvini al Tesoro.Il presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il premier incaricato, ma porre veti sul ...

Di Battista contro Mattarella "Veto inaccettabile su Savona" "Mette in discussione le sue idee" : "Il Presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il Presidente del Consiglio incaricato, ma porre veti sul Ministro dell'economia, malgrado il curriculum eccellente che vanta il dottor Savona... Segui su affaritaliani.it

Di Battista contro Mattarella : “Inaccettabile veto su Savona - accettò Alfano senza battere ciglio” : "Con il massimo garbo e con il massimo rispetto (in primis per la mia libertà di pensiero) ricordo che Mattarella ha accettato Alfano - ripeto Alfano - Ministro degli Esteri senza batter ciglio ma si oppone a un uomo di grande valore come Savona", scrive Di Battista su Facebook criticando il veto del presidente Mattarella su Paolo Savona.Continua a leggere

Scontro Di Battista-Di Maio per Spadafora/ M5s - l'ex "balduccino" non sarà ministro : Vincenzo Spadafora non sarà ministro, rischio spaccatura in casa M5s per il braccio destro di Di Maio: l'avvertimento di Di Battista e i malumori dei pentastellati(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:41:00 GMT)

I Di Battista contro Mattarella Video : L’attesa spasmodica per la convocazione al Colle del professor Giuseppe Conte ha fatto alzare l’asticella della tensione degli uomini della famiglia Di Battista. Alessandro figlio, parlamentare uscente e Vittorio padre, nostalgico mussoliniano convinto si sono scagliati contro Sergio Mattarella [Video] attraverso due post durissimi pubblicati sulle rispettive pagine Facebook. Il primo ha contestato al Capo dello Stato l’aver disatteso il lavoro ...

Saviano contro Di Battista/ Video - "Fai parte di una gloriosa categoria patria : i paraculo" - ecco la replica : Roberto Saviano contro Alessandro Di Battista, lo scrittore duro nei confronti dell'esponente M5s e le sue parole sulla Lega, ecco la replica del politico(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:31:00 GMT)

Di Battista fomenta la piazza contro Mattarella - il Pd : "Minacce gravissime" : "Il Presidente Mattarella ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ovvero ai cittadini ai quali appartiene la sovranità". Lo scrive Alessandro Di Battista su facebook a...