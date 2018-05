Di Battista attacca Salvini | Non vota impeachment? Si dimostra un pavido

Di Maio con Salvini su Savona. Ma ad attaccare Mattarella ci pensa Di Battista : Quello che non vuole dire, ma pensa, Luigi Di Maio , lo dice anzi lo urla via Facebook l'Invettivista. Ossia il Dibba . Attacca il Capo dello Stato, dicendo che Mattarella ' ha accettato a suo tempo ...

Di Battista attacca Mattarella : «Non si opponga agli italiani» Pd : «Intimidazione grave» : L'ex deputato pentastellato critica la prima carica dello Stato: «Il presidente della Repubblica non è un notaio delle forze politiche nè un avvocato delle cause perse». Il padre non è da meno: «Evitati seccature». La replica dem: «Frasi intimidatorie»

Mattarella chiama Conte. Di Battista attacca il Colle : «Rispetti la volontà degli italiani» : Il capo dello Stato chiede conferma a Di Maio e Salvini sul nome del giurista candidato premier e lo convoca nel pomeriggio al Quirinale. Di Battista: «Mattarella non è un notaio ma neanche un avvocato», e mobilita la piazza.

Governo : Rosato - Di Battista parta invece di attaccare istituzioni : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Capisco la stizza nel vedere Di Maio nella stanza dei bottoni ma Di Battista lasci stare il presidente Mattarella. Aveva detto si sarebbe dedicato a viaggiare nel Sudamerica, mi sembra meglio che lo faccia, così evita di attaccare le nostre istituzioni”. Lo scrive su twitter il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato del Pd. L'articolo Governo: Rosato, Di Battista parta invece di attaccare ...

