«Detroit» | il giorno in cui gli androidi piangeranno come noi

: Detroit non è uscito nemmeno da già un giorno ed io sjws di Twitter e Tumblr lo stanno già distruggendo Urlo - aintStoneheart : Detroit non è uscito nemmeno da già un giorno ed io sjws di Twitter e Tumblr lo stanno già distruggendo Urlo -

(Di martedì 29 maggio 2018) Che cosa ci rende umani? Amare, odiare, soffrire, piangere, pretendere? Forse, sacrificarci: «Dare qualcosa a qualcuno senza pretendere nulla in cambio. Solo per empatia: la forma più alta d’amore». La risposta è di David Cage, una sorta di Francis Ford Coppola del mondo dei videogames. La domanda è il sottotitolo della sua nuova creatura,: behuman, videogioco uscito il 25 maggio in esclusiva per Ps4. GLIALLE PRESE CON LE zioniZIONI Nel 2038, nella fordiana città diormai dominata dall’inteligenza artificiale, i tre protagonisti di tre storie parallele sono gliConnor (badante), Markus (investigatore) e Kara (cameriera). Sono pezzi di silicio e transistor, programmati per fare qualcosa e odiati dalla società per aver «rubato» il lavoro agli uomini. Tutti e tre, però, si ritrovano a fronteggiare i casi di altriche iniziano a ribellarsi e ...