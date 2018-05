: Deputato rep alcolista non si ricandida - TelevideoRai101 : Deputato rep alcolista non si ricandida - GiorgioCMascion : Oggi è un giorno nero per il Parlamento. E Conte o il nuovo Governo non c'entrano nulla. È un giorno nero perché la… - rep_torino : Cuneo, Crosetto (Fdi) si dimette da deputato: 'Motivi personali' [news aggiornata alle 17:57] -

Ilrepubblicano Thomas Garrett ha confessato di essere une ha annunciato che non si ricandiderà al Congresso,dove rappresenta la Virginia. Lo scrive il 'Washington Post', secondo cui Garrett intende concentrarsi su un percorso riabilitativo e sulla sua famiglia. Membro dell'ultraconservatore Freedom Caucus,è il 44mo repubblicano che lascerà la Camera dei rappresentanti. Garrett è sotto inchiesta per aver usato lo staff della Camera per usi privati come accompagnare la moglie o accurdire il cane.(Di martedì 29 maggio 2018)