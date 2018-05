Denunciati per aver preso a sassate le finestre dell' Industriale | uno è minorenne

Pestato in strada per motivi passionali : Denunciati due fratelli : VILLA CASTELLI - Hanno picchiato un uomo sulla pubblica via, per poi allontanarsi. I carabinieri della stazione di Villa Castelli, al culmine di un'attività investigativa, hanno individuato i presunti ...

Napoli - sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne morto/ Notte di follia ai Quartieri Spagnoli : Denunciati : Napoli, sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne morto dopo incidente stradale ai Quartieri Spagnoli: folla inferocita prende d'assalto l'ospedale.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:53:00 GMT)

Truffa. Si scambiano l'identità per la prova di italiano ma vengono scoperti. Denunciati due giovani : ... inoltre il 29enne dovrà rispondere anche di 'falsa attestazione delle proprie generalità a pubblico ufficiale' Cronaca

Fanno “train surfing” aggrappandosi alle carrozze del treno : due 20enni Denunciati con supermulta : Entrambi, dopo essere stati bloccati dalla polizia ferroviaria a Torino Porta Nuova, sono stati denunciati dalla polfer per interruzione di pubblico servizio e multati di 550 euro per aver fatto 'train surfing', una folla moda che in passato ha già fatto delle vittime.Continua a leggere

Rissa al cimitero per l'eredità : 5 Denunciati dopo i funerali della nonna di 103 anni : Quando una lite per l'eredità trascende e non ci si cura nemmeno del luogo. Cinque persone sono state denunciate per una Rissa in un cimitero, dopo il funerale di una anziana ultracentenaria deceduta ...

Catania - lucchetti al liceo per impedire le prove Invalsi : Denunciati cinque studenti : Avevano messo dei lucchetti ai cancelli del liceo classico Spedalieri di Catania per impedire lo svolgimento delle prove Invalsi. Ora per cinque studenti è arrivata la denuncia per interruzione di ...

Sposi sui binari per le foto : tutti Denunciati - anche i fotografi Video : Prendere il treno, prendere quello giusto, anche se c'è il rischio di provocare un casino e indurre la Polfer ad intervenire. Storia napoletana, fatta di Sposi con voglia di stupire tutti, finendo sul binario delle risate ma anche su quello dell'intervento dell'ordine pubblico. Non è Bocca di rosa di De Andrè e qui l'amore sacro e quello profano s'incastra in altro modo. E' successo a Bagnoli. Un tratto ferroviario della Cumana è diventato, ...

Lecce - residenti all'estero ma con pensione d'invalidità in Italia : in 6 Denunciati per truffa : Lecce - Vivono e lavorano da decenni all'estero ma continuano a percepire pensioni di invalidità in Italia: sei salentini hanno truffato lo Stato ottenendo indebitamente circa 400mila euro. Li ha ...

Roma - raid dei Casamonica in un bar "Serviteci per primi"/ Disabile si ribella : violenza e minacce - Denunciati : Roma, raid dei Casamonica in un bar: Disabile si ribella e viene frustata. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 13:08:00 GMT)

Calcio : Palermo-Bari - tre tifosi Denunciati dalla polizia per il lancio di petardi : Tre tifosi baresi denunciati dalla polizia di Stato a seguito delle intemperanze registratesi nel corso dell'incontro di Calcio Palermo-Bari, disputatosi lunedi' sera al "Renzo Barbera". I tre, di 19, ...

Lasciano il figlio in auto per andare a ubriacarsi - genitori Denunciati : Firenze, 30 aprile 2018 - Un uomo e una donna di 35 anni, peruviani , sono stati denunciati la notte scorsa dalla polizia per abbandono di minore , dopo che il loro figlio di 6 anni è stato trovato da ...

Trentino Alto Adige al 16° posto per numero di crimini Denunciati