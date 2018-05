Del Debbio e Giordano | “Megafoni di Salvini? C’è malcontento Una fetta di paese ha

Governo - Del Debbio e Giordano : “Noi megafoni di Salvini? C’è malcontento. Una fetta di paese ha preferito chiudere gli occhi” : “L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Del Debbio a margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo ...

Quinta Colonna in onda giovedì 3 maggio 2018 : con Del Debbio - anticipazioni e ospiti : Parziale dietrofront quindi dei ...

Quinta Colonna puntata 26 aprile : ultima puntata con Paolo Del Debbio : Nelle scorse settimane Mediaset ha ...

Quinta Colonna puntata 19 aprile : Paolo Del Debbio sull'ipotesi di Governo Casellati : Se ne parlerà come al solito. Anche Luigi Di ...

Mediaset - B. caccia Belpietro - Del Debbio e Giordano. Ma se perde voti non è colpa dei talk show : Accecato dall’ira per la sconfitta elettorale che lo sta tenendo ai margini, Silvio Berlusconi vuole riprendersi il centro della scena, guidato come sempre da un grande ego e da un senso di eternità faraonico. Non lo dice a parole ma lo dimostra col suo linguaggio del corpo al fianco di Matteo Salvini al termine del secondo round di consultazioni e con il repulisti in atto a Mediaset. Dopo l’annuncio della chiusura di Quinta ...

Dopo Del Debbio e Belpietro - addio anche a Mario Giordano : cosa succede a Mediaset? : Dopo Del Debbio e Belpietro, addio anche a Mario Giordano: cosa succede a Mediaset? Mario Giordano è stato rimosso dalla direzione della striscia quotidiana Stasera Italia, soppiantato dal collega ...

Mediaset - Mario Giordano lascia il suo programma come Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro : Mario Giordano lascia la guida della sua trasmissione, in anticipo sulla normale conclusione della stagione. Il giornalista conduceva la striscia serale quotidiana Stasera Italia il cui timone passa adesso in mano a Marcello Vinonuovo. Negli ultimi tempi la stessa sorte è toccata anche a Dalla vostra parte, presentato da Maurizio Belpietro, e Quinta colonna, programma in mano a Paolo Del Debbio. Mario Giordano lascia Stasera Italia: bassi ...

Dopo Belpietro e Del Debbio è out pure Mario Giordano : Che cosa sta accadendo a Mediaset? Stanno cominciando a rotolare le teste, in un'azienda che negli anni è sempre stata fedele allo status quo. Durante la campagna elettorale i programmi di ...

Mediaset mette alla porta Giordano : cade la terza testa dopo Belpietro e Del Debbio : In poco tempo, cade la terza testa a Mediaset. Come scrive il Corriere della Sera, che cita Tiscali news, il terzo nome a saltare, dopo Belpietro e Del Debbio, è quello di Mario Giordano, sollevato dalla responsabilità della striscia quotidiana "Stasera Italia" in onda su Rete4.Scrive il Corriere:Al termine di una riunione definita da chi c'era "burrascosa", Mauro Crippa, super plenipotenziario per l'informazione in casa Mediaset, ...

Mediaset - continua la “normalizzazione” anti-populismo : dopo Del Debbio e Belpietro - via anche Giordano : Sono stati cancellati dal palinsesto a tempo di record: un mese dopo le elezioni che hanno segnato il sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia, Mediaset ha completamente riorganizzato la sua informazione. dopo la cacciata di Paolo Del Debbio (non riconfermato) e Maurizio Belpietro (rimosso), ora tocca a Mario Giordano. Il direttore del Tg4 è stato sollevato dalla responsabilità editoriale della striscia Stasera Italia che aveva sostituito ...