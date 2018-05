' de Vrij? Inter non ha avuto rispetto'

Lotito si scaglia contro l’Inter : “su De Vrij i nerazzurri non hanno avuto rispetto” : “De Vrij? Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ha fatto degli errori, ma l’allenatore ha totale libertà di scelta. L’Inter con più garbo e rispetto avrebbe dovuto evitare di mettere in difficoltà psicologica il giocatore”. Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ritirando la ‘castagna d’oro’ al Premio Calabrese in corso a Soriano nel Cimino. “Se il ...

La Lazio tuona : il comportamento dell’Inter con De Vrij ed i torti arbitrali : Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ha alimentato le polemiche attorno al caso De Vrij ed ai presunti torti arbitrali Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ci ha abituati ad esternazioni senza peli sulla lingua. Il laziale parla spesso attraverso il sito della società, ma stavolta è stato interpellato da RadioCrc in merito alle ultime vicende di casa Lazio. “Alla vigilia della ...

''Ho firmato per l'Inter per 5 anni. Con la maglia nerazzurra credo di poter ulteriormente migliorare. Non vedo l'ora di iniziare''. Sono queste le prime parole da giocatore

Il futuro all'Inter ma non solo, Stefan De Vrij ha parlato anche dell'ultima partita giocata con la maglia della Lazio, quella che per intenderci ha regalato ai nerazzurri la qualificazione in Champions proprio a scapito dei biancocelesti.

