Dazi | Trump annuncia tariffa 25% su beni tecnologici da Cina

Trump e le sparate sui Dazi. Ma tra pochi giorni dovrà fare sul serio : Nel polverone che circonda la Casa Bianca, impegnata a sparare quotidianamente minacce e sanzioni a dritta e a manca, venerdì prossimo non è un giorno come gli altri: il 1 giugno, si sparano ...

Coldiretti - Dazi : balzo del 6% del Made in Italy USA nonostante Trump : balzo del 6% per le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno registrare un nuovo record storico nonostante le tensioni commerciali generate dalla minaccia di dazi da parte del Presidente Usa Donald Trump. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati relativi al commercio estero ad aprile divulgati dall’Istat. Fuori dall’Unione Europea gli Stati Uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made ...

Trump punta all'auto. Giappone e Germania più colpite dai Dazi - La Repubblica - : Il quotidiano fa il punto della situazione sulle decisioni dell'amministrazione americana in tema di dazi sulle importazioni . Secondo quanto riporta La Repubblica nel mirino ci sarebbero 'paesi ...

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta Dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva, a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto. Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...

Stati Uniti<br> - Trump pronto a imporre nuovi Dazi sul settore auto : Gli Stati Uniti tornano a parlare di dazi: dopo quelli su acciaio e alluminio, il governo Trump ha avviato un'indagine sulle importazioni di vetture costruite fuori dai confini statunitensi. La notizia segue di pochi giorni quella relativa alla possibile tassa sui veicoli più inquinanti, legata a doppio filo con la revisione degli standard Cafe.Questione di "sicurezza nazionale". Si fa sempre più concreta, quindi, l'attuazione di ...

Dazi - la Ue avverte Trump : 'Ingiustificati sull'acciaio - inverosimili sull'auto' : 'Crediamo che non ci siano giustificazioni per invocare l'articolo 232 per ragioni di sicurezza nazionale per acciaio e alluminio, invocarlo per le auto sarebbe ancora più inverosimile'. Così il ...

Trump : “allo studio Dazi su import auto negli Usa”. Nel mirino c’è la Germania : Dopo le anticipazioni del Wall Street Journal, la Casa Bianca ha confermato: Donald Trump ha incaricato il segretario al commercio Wilbur Ross di studiare la possibilità di introdurre dazi fino al 25% su auto e componentistica importati negli Stati Uniti. Il Cavallo di Troia per l’introduzione di tale misura protezionistica è lo stesso utilizzato un paio di mesi fa per giustificare provvedimenti analoghi su alluminio e acciaio: quello ...

Dazi : Coldiretti - Trump scatena guerra su 40 - 5 mld di Made in Italy : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Le decisioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump rischiano di scatenare una guerra commerciale che vale 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti con gli autoveicoli ed il cibo che rappresentano le principali voci. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i possibili Dazi fino al 25% per le auto mentre sta per scadere il primo giugno la proroga dall’esenzione dai ...

Dazi : Coldiretti - Trump scatena guerra su 40 - 5 mld di Made in Italy (2) : (AdnKronos) – ‘Il risultato sarebbe uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati” , ha sottolineato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel precisare che ‘occorre pero’ cogliere questa l’occasione per ripensare norme sul commercio piu’ eque che non si limitino a considerare ...

Trump pensa a nuovi Dazi su auto importate in Usa : New York, 24 mag. , askanews, Come fatto con i dazi su acciaio e alluminio, l'amministrazione Trump potrebbe ricorrere a una legge del 1962 per imporre tariffe doganali sulle auto importate negli ...

Wsj : Trump valuta introduzione Dazi fino al 25% su auto importate : Wsj: Trump valuta introduzione dazi fino al 25% su auto importate Wsj: Trump valuta introduzione dazi fino al 25% su auto importate Continua a leggere L'articolo Wsj: Trump valuta introduzione dazi fino al 25% su auto importate proviene da NewsGo.

Trump : Dazi protettivi del 25% contro l'import di auto : New York - E adesso le auto straniere. L'incontenibile furia commerciale di Donald Trump si sta per abbattere sull'import di vetture: il Dipartimento