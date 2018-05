Damiana | effetti e controindicazioni

ideegreen

(Di martedì 29 maggio 2018) Nota ai tempi dei Maya, come tonico, diuretico e lassativo, laè una pianta appartiene alla famiglia delle Turneraceae che può essere sorseggiata in infusi prima di andare a letto, per sedurre, può essere assunta via orale, capsule o gocce, per curare l’asma, la bronchite, il diabete, la dissenteria, la dispepsia, le emicranie, la paralisi. Oppure può essere fumata, anche se non è un gesto particolarmente consigliato, e non si tratta di rigidità mentale ma di danni alla salute. (altro…)Idee Green.