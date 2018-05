Dalla gigantesca zona giorno al terrazzo con idromassaggio | il nuovo appartamento di

sportfair

(Di martedì 29 maggio 2018) Fedez, Chiara Ferragni e Leone presto si trasferiranno nel loro: nel quartiere Citylife li aspetta una casa da sogno Come annunciato da Chiara Ferragni, la prossima settimana lei, Fedez e Leone si trasferiranno nella loro casa nuova. Dopo aver abbandonato l’attico ‘da single’ del rapper, ed averlo messo in affitto a 10 mila euro al mese, i tre hanno acquistato casa non lontanoloro prima dimora. Fedez e la fashion blogger andranno a vivere infatti nelle residenze disegnate dall’architetto Zaha Hadid, nel quartiere milanese di Citylife. Dai video proposti tra le Stories Instagram della coppia si scorge un enorme salotto, con una scala illuminata che separa la panoramicanotte. Un’altra chicca dell’di Chiara e Fedez è ilcon tanto di vasca. Una vera e propria reggia ...