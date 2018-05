Dal gene mutato al tumore | come si forma un cancro?

Laura Boldrini al Wnf : “Parità di genere fondamentale per uscire Dalla crisi” : “Io mi difendo da sola. Non mi servono avvocati che dimenticano che l’Italia è fatta di uomini e donne”. L’avvocato, per sua stessa definizione, è il premier incaricato Giuseppe Conte, la dimenticanza sta nei protagonisti del tavolo sul quale è stato definito il contratto tra M5S e Lega, “al quale sedeva solo una donna, quando noi siamo il 51% della popolazione italiana”. È una Laura Boldrini più combattiva ...

Dacia Duster - il successo supportato Dalla qualità continua (II^ Generazione) : La Dacia Duster II è presente ormai da qualche tempo sulle nostre strade nella sua nuova veste, in quella che è la sua II^ generazione che è in gran parte l’evoluzione, per design, tecnologia e soluzioni, del modello dal quale deriva, (ma anche della massimizzazione dello sfruttamento delle tecnologie del gruppo del quale Dacia, insieme a Renault e Nissan – fa parte) mantenendo, in larga misura la sua forma, un’icona, nel ...

Carcare : presentazione del libro : "I 31 uomini del generale Dalla Chiesa" : E' stato presentato ieri pomeriggio nell'aula magna del liceo Calasanzio di Carcare il libro 'I 31 uomini del generale Dalla Chiesa' . L'autore il maresciallo dei Carabinieri Umberto Brnetti è stato ...

Genetica : nuovo strumento svela il colore di occhi - capelli e pelle Dalle tracce di Dna : Una nuova arma in mano alla polizia scientifica, in grado di svelare il colore di occhi, capelli e pelle di uno sconosciuto a partire da un campione di Dna. Un team internazionale, guidato da scienziati dell’Iupui (Indiana University-Purdue University Indanapolis, Usa) e dell’Erasmus MC University Medical Centre di Rotterdam (Paesi Bassi), ha sviluppato questo nuovo strumento in grado di prevedere con precisione nuove informazioni ...

Le contraddizioni nella parità di genere sognata Dal ministro Fedeli : ... e l'ambizione quantomeno ideale che facciano strada i più meritevoli, senza considerarne genere né etnia né provenienza geografica o politica, in quanto è l'unico modo per consentire che la ricerca ...

Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere Dal punto di vista legale : Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale. Se la nuova legge fosse entrata in vigore avrebbe permesso a The post Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale appeared first on Il Post.

Hawaii - lo spirito di Aloha : le comunità si riuniscono per sostenersi durante la drammatica emergenza generata Dal vulcano Kilauea : Giovedì notte, quando sono arrivati i primi ordini di evacuazione, i residenti della suddivisione di Leilani Estates, nel distretto di Puna, hanno avuto pochi minuti per lasciare le loro case a causa delle eruzioni del vulcano Kilauea che finora hanno distrutto quasi 40 strutture. 6 giorni dopo, queste persone sono ancora poste sotto ordini di evacuazione. Ma la vita deve andare avanti: hanno bisogno di andare a lavoro, a scuola, i più piccoli ...

Marte - Dal 2020 in Italia prove generali di colonizzazione : Il progetto è già stato approvato dal Miur ed è in fase di certificazione del ministero dell'Economia. "Una volta partiti i lavori, dovrebbe essere completato tra il 2022 e il 2023", ha precisato all'...

Genetica : Dallo spazio all’Everest - al via il nuovo test sui gemelli : Sta per essere condotto anche sull’Everest lo studio della NASA sui gemelli, che confrontava le funzioni vitali dell’astronauta Scott Kelly a quelle del suo gemello identico sulla Terra. Due esperti scalatori sono impegnati in una spedizione di un mese sul massiccio, mentre i loro gemelli sono rimasti al livello del mare: obiettivo dell’esperimento è ottenere una mappa Genetica per studiare eventuali cambiamenti ...

“Amore - sento qualcosa che mi cammina nel cervello” : va a dormire col marito ma si sveglia infastidita nel cuore della notte. Sintomi strani - sensazioni spiacevolissime. Una volta Dal medico - la scoperta horror (davvero disgustosa). Nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere : Se siete tra quelli che si reputano particolarmente sfortunati e rimangono puntualmente vittime di disgustosi quanto imbarazzanti infortuni, sappiate che forse la protagonista di questa vicenda supererà di slancio i vostri record personali. Lei, la donna al centro della bizzarra storia raccontata dal Daily Star, era infatti sdraiata sotto le coperte, abbracciata al marito, come ogni sera. All’improvviso però Katie Holley, originaria ...

OspeDale Bambino Gesu - Malattie neurodegenerative : un nuovo farmaco blocca la progressione della CLN2 : Dunque anche altri bambini, nel mondo, stanno beneficiando della sua efficacia documentata. LA PATOLOGIA La ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2 è una malattia degenerativa rara del sistema ...

"Dovrò sottopormi ad un intervento. Sono commossa Dalla generosità di chi dona il sangue" : Un'operazione, ad un anno di distanza dall'annuncio del cancro in remissione. L'attrice Shannen Doherty, famosa per aver interpretato il ruolo di Brenda in "Beverly Hills 90210", ha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, anche se non ha specificato di che procedura si tratti né la motivazione. La Doherty ha invece colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che donano il sangue: il suo è ...

Trans e disforia di genere : arriva la prima “guida” SICPRE agli ospeDali italiani : Semplificare e rendere effettivamente praticabile dalle persone Transessuali il percorso diagnostico-terapeutico in ambito ospedaliero. Ecco, in estrema sintesi, l’impegno della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE, la più rappresentativa associazione di chirurghi plastici del nostro Paese. Con questo obiettivo, nei mesi scorsi è stato fatto il primo passo: il primo censimento, su tutto il territorio italiano, ...

Roma - Dal 2 al 6 maggio : Karmafulminien OffOfF Theatre Generazione Disagio : Il gruppo collabora con molte realtà artistiche e culturali e al momento porta in scena i suoi due spettacoli "Dopodiché stasera mi butto" co-prodotto dall'associazione culturale Proxima Res e "...