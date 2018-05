' Dai mercati monito agli italiani' | bufera sul commissario Ue Oettinger che poi si scusa

'Dai mercati segnali agli italiani'. Bufera su Oettinger Poi arrivano le scuse : 'Le mie preoccupazoni e aspettative sono che nelle prossime settimane gli sviluppi sui mercati, sulle obbligazioni e sull'economia italiana saranno così drastici che potrebbero diventare un segnale ...

Il commissario Ue : «Segnali agli elettori italiani Dai mercati». Lega e Pd : si dimetta : Il M5S: «Juncker smentisca». Anche il Pd si indigna. Ma Moscovici avverte l’Italia: «Ha il destino nelle sue mani». E la Bce incalza: «L’Italia ripassi le regole»

Padoan : «Segnali di nervosismo crescente Dai mercati» : Se accadesse questa solidità verrebbe meno e io sarei molto preoccupato», ha aggiunto il ministro dell'Economia. «Si sta maturando un sentimento nel mercato, dovuto a un combinato disposto tra un ...

Valute - la fuga selettiva Dai mercati emergenti : ecco perché sta cambiando il vento : Il dollaro in fase di rafforzamento costante e i titoli di Stato americani ormai stabilizzati intorno al 3%, hanno fatto risuonare i primi segnali dall’allarme sui Paesi emergenti. O?meglio: di disimpegno. Per la prima volta da 15 mesi i fondi obbligazionari specializzati in bond emergenti hanno registrato riscatti con un deflusso netto di un miliardo e 200 milioni nell’ultima settimana...

Allarme sanitario : farina ritirata Dai supermercati - errore in etichetta Video : I prodotti agroalimentari italiani sono tra i più controllati di tutta Europa, questo grazie a delle norme stringenti in questo ambito. Proprio per questo motivo, spesso, il #ministero della salute lancia degli allarmi su alcuni lotti di prodotti per poi provvedere al richiamo. A volte si tratta di prodotti contaminati, altre volte, come in questo caso, di mancanze di indicazioni in etichetta. Una farina per dolci in vendita nei nostri ...

Farina ritirata Dai supermercati pericolosa per la salute : ecco cosa contiene : La Farina per dolci che è stata posto a ritiro immediato dal Ministero della salute potrebbe scatenare, in alcuni consumatori, gravi reazioni di tipo allergico. Infatti, secondo l’avviso di sicurezza presente sul sito del Ministero, non sarebbero dichiarati in etichetta alcuni componenti potenzialmente pericolosi per i consumatori allergici. Negli ultimi mesi sono state diverse le allerte alimentari e i relativi richiami relativi a prodotti ...

Allarme sanitario : salame ritirato Dai supermercati italiani - provoca meningite Video : I test italiani sui prodotti agroalimentari sono tra i più severi che esistano in Europa, e probabilmente grazie a questi controlli che spesso il Ministero della Salute riesce ad avvertire i consumatori in tempo in merito a dei prodotti contaminati. L'ultimo Allarme sanitario riguarda un #salame molto conosciuto nel nostro Paese e anche all'estero, la spianata romana, dalla forma schiacciata e allungata. Il batterio può portare alla meningite e ...