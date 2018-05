Cuphead | sequel o DLC saranno annunciati all' E3 2018?

eurogamer

: l'#E32018 potrebbe essere l'occasione giusta per annunciare sequel o DLC per #Cuphead? - Eurogamer_it : l'#E32018 potrebbe essere l'occasione giusta per annunciare sequel o DLC per #Cuphead? -

(Di martedì 29 maggio 2018) Giungono interessanti notizie per tutti i fan di, l'apprezzato gioco uscito su PC e Xbox One. A quanto pare, il titolo potrebbe essere tra i protagonisti dell'E3di Microsoft e, in occasione della fiera di Los Angeles, potrebbero essere svelati nuovi contenuti o, forse, addirittura un.Il sito Hardcoregamer, ripescando una vecchia intervista di Maja Moldenhauer di Studio MDHR, risalente al lancio di Xbox One X nel novembre del 2017, ha ricordato delle novità al tempo annunciate per. In secondo luogo, nel corso della fiera di Los Angeles la famosa compagnia Funko metterà in vendita delle nuove t-shirt a tema, il cui aspetto è stato definito "top secret".Read more…