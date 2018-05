Cultura | nasce a Tirana il primo centro Dante nel mondo

Migranti - la terapia di gruppo con italiani e stranieri (insieme) per superare traumi : come nasce la “Cultura dell’incontro” : Può l’incontro con l’altro, con il diverso per cultura e religione, diventare un modo per curare problematiche psichiche? È il nuovo approccio che Alfredo Ancora, psichiatra e psicoterapeuta che da anni si occupa di transculturalità con il suo lavoro nei servizi psichiatrici territoriali di Roma e l’Università di Siena, ha provato sperimentando una psicoterapia di gruppo che mette insieme pazienti italiani e stranieri con vissuti differenti per ...