Cottarelli tornerà al Colle domattina

Ipotesi voto a luglio - governo in stand by : Cottarelli tornerà domattina al Colle : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio europeo

Ipotesi voto a luglio - governo in stand by : Cottarelli tornerà domattina al Colle : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio