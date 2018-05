Cottarelli stringe sui ministri | pronto a salire al Colle Di Maio all’attacco

ilsole24ore

(Di martedì 29 maggio 2018) Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, Alessandro Pajno presidente del Consiglio di Stato, Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la maggioranza per governare». E non esclude di non allearsi più con Forza Italia: «Mi hanno insultato ma ci penserò»...