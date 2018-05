Cottarelli sale al Quirinale alle 16 | 30 - Commissario Ue | ' Mercati insegneranno agli

Cottarelli sale al Quirinale alle 16 : 30 | Commissario Ue : 'Mercato indurrà l'Italia a non votare i populisti' : Lo ha affermato il Commissario Ue all'Economia, Pierre Moscovici, sottolineando che "tutti come europei siamo attaccati all'idea del l'Italia pienamente europea, al cuore della zona euro, e ci ...

Totoministri - Cottarelli stringe sulla squadra. Domani sale al Colle. Di Maio : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la maggioranza per ...