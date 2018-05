Cottarelli rinvia | cresce ipotesi del voto il 29 luglio

nuovosud

(Di martedì 29 maggio 2018) Una giornata che si tinge di giallo, per poi assumere i contorni sfumati della nebbia nell'incertezza di quali potrebbero essere gli sviluppi imminenti della lunga crisi che coinvolge la politica e i palazzi istituzionali. Carloa sorpresa non scioglie la riserva, ma prende tempo ela presentazione della lista dei ministri per risolvere alcuni nodi. Una decisione ...