Cottarelli | nulla di fatto al Quirinale | se rinuncia si vota a luglio

Intervista a Cottarelli : “Programma M5s-Lega è irrealizzabile. Spending review? Poco o nulla” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del programma al Quirinale, Fanpage.it ha Intervistato l'ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, per capire per quale motivo le misure annunciate da Salvini e Di Maio sono sostanzialmente irrealizzabili e men che meno potranno essere introdotte tutte nel corso di una sola legislatura. .Continua a leggere