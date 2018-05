Cottarelli non perde tempo | rumor su squadra governo | Salvatore Rossi all' economia

Governo Cottarelli - i numeri non ci sono : si va verso il voto in un clima avvelenato : Al voto "dopo agosto" con un Governo "completamente neutrale" che accompagni il Paese alle urne senza che nè il premier incaricato stamani da Sergio Mattarella al Quirinale, nè i ministri - la cui...

Cottarelli non consulta i partiti - Governo in carica entro venerdì : Non si terranno consultazioni con i partiti. Carlo Cottarelli è al lavoro da domenica sera alle 21 quando è stato convocato

Nonostante Cottarelli - lo spread sfonda i 230 punti : Ore 17:30 - La giornata si è chiusa con lo spread a quota 235.Ore 14:45 - Continua a salire lo spread: ora è a quota 235.Ore 14:15 - Ieri il PDR Mattarella ha spiegato di aver agito per tutelare "i risparmi degli italiani" perché "l'impennata dello spread, giorno dopo giorno, aumenta il nostro debito pubblico e riduce le possibilità di spesa dello Stato". Al di là dell'opportunità o meno del veto sul nome Paolo Savona - questione grave e ...

Silvio Berlusconi - il siluro al Colle dopo la telefonata con Matteo Salvini : Forza Italia non darà la fiducia a Cottarelli : Forza Italia non voterà la fiducia al governo Cottarelli. Silvio Berlusconi in una nota ha chiarito la posizione del suo partito, aggiungendo che non ha nessuna intenzione di rompere l'alleanza con ...

Governo : Fedeli - non è detto Pd voti fiducia a Cottarelli : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Noi del Pd gli unici a votare Governo Cottarelli? E chi lo ha detto che lo votiamo? Noi sosteniamo il Presidente Mattarella, dopo di che dipende con quale programma si presenta e per fare cosa. C’è un problema di merito per dire si o no”. Lo dice Valeria Fedeli, esponente Pd e Ministro dell’Istruzione uscente, che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1. L'articolo ...

Il governo di Cottarelli rischia di non avere nemmeno il sì del Pd : ipotesi astensione : A poche ore dal conferimento ufficiale dell'incarico di formare un governo a Carlo Cottarelli, c'è il fuggi fuggi in Parlamento. Anche Forza Italia e Pd, che ieri sera hanno espresso toni di vicinanza al capo dello Stato Sergio Mattarella, si discostano. E così il governo Cottarelli, voluto dal presidente dopo lo strappo con Lega e M5s, rischia di non prendere nemmeno un sì al voto di fiducia in Parlamento. Oggi Forza Italia ...

Cottarelli - Miria la moglie economista che non ama i salotti : Riservatissimo, del Carlo Cottarelli privato si sa davvero poco. La moglie è Miria Pigato, economista come lui. Practice manager per il World Bank Group, sempre in movimento tra Washington , dove ...

Insulti (ma non solo) a Cottarelli e Mattarella durante la diretta Facebook : Commenti negativi e Insulti su Facebook durante il discorso del premier incaricato Carlo Cottarelli. “Vergogna”, si è letto tra i commenti nella diretta trasmessa dall’agenzia Vista sui social. “Ce lo potevano dire: non saremo andati a votare”, hanno scritto in molti, “votare non serve a nulla”. “Ieri mi sono reso conto che noi italiani no valiamo niente”, ...

Incarico a Cottarelli : «Senza fiducia elezioni dopo agosto - altrimenti dopo legge di Bilancio» FI : non lo votiamo : 'Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da ...

Incarico a Cottarelli : «Senza fiducia elezioni dopo agosto - altrimenti dopo legge di Bilancio» FI : non lo votiamo Video : 'Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da ...

Governo ultime notizie - Cottarelli : “fiducia o voto dopo agosto”/ Fonti M5s : “non esclusa alleanza con Lega” : ultime notizie Governo: Cottarelli ricerve da Mattarella incarico per Governo tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e voto nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:10:00 GMT)

Forza Italia : "Non voteremo Cottarelli" : "E' inevitabile e urgente ridare la parola agli elettori. Gli Italiani devono poter tornare al più presto alle urne, sanando con il voto una crisi politica e istituzionale senza precedenti. E' evidente quindi che non voteremo un eventuale governo Cottarelli ". Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "In ...

RIFORMA PENSIONI/ Con il Governo Cottarelli la Legge Fornero non si tocca (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Con il Governo Cottarelli la Legge Fornero non si tocca. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 maggio(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:26:00 GMT)

Governo - le frasi di Cottarelli sull'uscita dall'euro sono una fake news : la pagina 176 non esiste : ...non è così distante da quello espresso da Paolo Savona nel suo libro e che il capo dello Stato avrebbe citato tra i motivi che lo hanno spinto a non accettare la sua nomina a ministro dell'Economia. ...