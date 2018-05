Cottarelli lascia il Colle | non c’è la lista dei ministri Nuovo incontro con Mattarella

Governo - diretta – Cottarelli lascia il Quirinale senza sciogliere la riserva. “Nessuna rinuncia - approfondimenti su ministri” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Quirinale senza sciogliere la riserva. Un nuovo incontro è stato fissato per domattina. E’ un ennesimo, piccolo, colpo di scena in una crisi che prosegue per l’86esimo giorno. Sembrava pacifico, infatti, che Cottarelli uscisse dall’incontro con il presidente della Repubblica con la lista dei ministri del “Governo di servizio” che avrebbe dovuto portare il ...

Cottarelli lascia il Quirinale - rivedrà Mattarella domani mattina SPECIALE TGLA7 : Un vero colpo di scena mentre tutti aspettavano la lista dei ministri. Nel frattempo cresce la sponda politica favorevole al voto subito entro il 29 luglio - Una sequela di colpi di scena fanno da sfondo al tentativo di Carlo Cottarelli di formare un nuovo governo. L'ultimo è l'uscita del premier ...

Sergio Mattarella riceverà di nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz'ora con il Capo dello Stato. Cottarelli non ha rilasciato dichiarazioni ed è tornato alla Camera per proseguire il suo lavoro. Lo spread, intanto, continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni,

