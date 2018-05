Cottarelli domani da Mattarella | ma torna l' ipotesi del governo Conte

Cottarelli domani al Colle ma rispunta l’ipotesi di un governo M5S-Lega : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri : nessuna rinuncia - domani un nuovo incontro : In attesa di conoscere l'elenco ufficiale dei titolari dei dicasteri, all'Economia - la poltrona più bollente- sembra in pole position Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi di Milano. Secondo le ...

Cottarelli e Mattarella si rivedranno domani : "Nessuno ha parlato di rinuncia" : 18.18 - Il portavoce del Quirinale ha rotto il silenzio e rilasciato una breve dichiarazione nel tentativo di chiarire cosa è accaduto oggi pomeriggio: "Cottarelli ha semplicemente bisogno di più tempo per approfondire alcuni nodi legati alla lista. Nessuno ha parlato di rinuncia".Ore 17:23 - Intanto apprendiamo che Carlo Cottarelli è tornato a Montecitorio.Ore 17:23 - Cottarelli non parlerà oggi con i giornalisti, neanche il segretario ...

Cottarelli domani torna al Colle. Quirinale : nessuna rinuncia. Cresce il fronte del voto a luglio : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma Cresce l’ipotesi del voto in estate. Quirinale:?nessuna rinuncia di Cottarelli, solo approfondimento sulla lista dei ministri...

Cottarelli lascia il Colle - non c’è la lista dei ministri. Nuovo incontro con Mattarella domani. Cresce l’ipotesi di un voto anticipato già a luglio : Sergio Mattarella riceverà di Nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz’ora con il Capo dello Stato. «Stiamo approfondendo alcune questioni sulla lista dei ministri, ma non ci vorrà molto» ha detto il premier incaricato entrando alla Camera. La lista dei ministri non...

