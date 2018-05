Cottarelli atteso al Colle con la lista dei ministri Di Maio | A Roma il 2 giugno

: Dopo il passo indietro del premier incaricato Giuseppe Conte che ha rimesso l’incarico perché impossibilitato a procedere visto il veto sul ministro dell’Economia Paolo Savona,11.30 al Quirinale èCarlo. Il capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha convocato per valutare la strada che porti alla formazione di un governo neutr...

: Il capo dello Stato dice no a Savona all’Economia: «Sui ministri non posso subire imposizioni». Oggi l’economista ex Fmi alper l’incarico. Scontro istituzionale mai visto.