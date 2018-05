Governo - Cantone : “Il mio lavoro dura fino al 2020 - non ho avuto nessun contatto con Cottarelli” : Il nome di Raffaele Cantone era stato indicato nella possibile squadra del premier incaricato, interpellato a margine dell’assemblea di Bankitalia su un possibile coinvolgimento in un Governo guidato da Carlo Cottarelli, ha dichiarato: ”Sto facendo un lavoro che finisce nel 2020. Non ho avuto nessun contatto con Cottarelli”. L'articolo Governo, Cantone: “Il mio lavoro dura fino al 2020, non ho avuto nessun contatto ...

Cottarelli al lavoro : entro questa sera i ministri : Carlo Cottarelli in queste ore è alla Camera dove, in una saletta che gli è stata riservata, lavora alla lista dei ministri. E? molto probabile, in base a ciò che filtra...

Cottarelli al lavoro - attesa la squadra : Giornata drammatica sui mercati. Non si ferma il volo dello spread. In sofferenza i mercati. Renzi attacca: «È colpa di Salvini e Di Maio, tengono in ostaggio l’Italia». M5S e Lega contro il Capo dello Stato: protesta il 2 giugno. Il Pd: contro manifestazione di sostegno a Mattarella il 1° giugno

E' attesa per la lista dei ministri. Cottarelli al lavoro alla Camera : La lista dei ministri sarà presentata probabilmente già oggi da Carlo Cottarelli. L'economista ha ricevuto ieri l'incarico da Mattarella, il quale ha chiesto un governo snello e con pochi ministri. ...

Carlo Cottarelli al lavoro nella Sala Busti di Montecitorio : Prima l’incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico, poi una breve pausa per il presidente incaricato Carlo Cottarelli. L’economista

Cottarelli e le sfide del Tessile Con La Provincia Imprese&lavoro : Sono alcuni temi dell'inserto Imprese&lavoro dedicato all'economia del territorio comasco in omaggio ogni lunedì con La Provincia. E c'è anche il Trovalavoro con 250 offerte. © RIPRODUZIONE RISERVATA