Cottarelli al Colle per la lista di ministri

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini : “Errore Mattarella - ma no a insulti” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Carlo Cottarelli oggi al Colle con la lista dei ministri. Salvini : “Io non volevo governare? Sono fesserie da regime” : Nel giorno in cui Carlo Cottarelli tornerà al Quirinale per consegnare la lista dei ministri al presidente Sergio Mattarella, Matteo Salvini attacca il “90 per cento dei giornali italiani” bollando come “fesserie, roba da regime” la tesi secondo cui la Lega per prima non volesse andare al Governo per tornare subito alle urne”. In un’intervista a Rai Radio1, il leader del Carroccio afferma che “per mesi i ...

Cottarelli stringe sui ministri - pronto a salire al Colle. Di Maio all’attacco : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, Alessandro Pajno presidente del Consiglio di Stato, Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la ...

Di Maio in tv : no a un governo in provetta |Il Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da Savona |Salvini : con Cottarelli torna il Pd al governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".