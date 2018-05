Cottarelli al Colle | ma la lista dei ministri non c' è | rinvio a domani

Cottarelli torna al Colle domani mattina : Il premier incaricato è salito al Quirinale per sciogliere la riserva. Il Pd pensa all’astensione sulla fiducia. Mercati nel caos: spread a 320, Borsa giù. Bufera sulla dichiarazione del commissario al Bilancio europeo|

Cottarelli lascia il Colle - non c’è la lista dei ministri. Lo spread a quota 320 - poi scende. Crolla la Borsa : Sergio Mattarella riceverà di nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz’ora con il Capo dello Stato. Cottarelli non ha rilasciato dichiarazioni ed è tornato alla Camera per proseguire il suo lavoro. Lo spread, intanto, continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, ...

Governo - tutto rinviato : Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Da Salvini a Calenda un coro di critiche : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Cottarelli al Colle con la lista di ministri : Il premier incaricato è salito al Quirinale per sciogliere la riserva. Il Pd pensa all’astensione sulla fiducia. Mercati nel caos: spread a 320, Borsa giù. Bufera sulla dichiarazione del commissario al Bilancio europeo

