Cottarelli al Colle con la lista dei ministri : al Tesoro c'è Tabellini : Per il ministero dello Sviluppo economico è invece in corsa Lucrezia Reichlin , docente di Economia alla London business school, mentre Enrico Giovannini , ex presidente dell'Istat, dovrebbe andare ...

Cottarelli al Colle con la lista dei ministri : al Tesoro c'è Tabellini : Carlo Cottarelli è arrivato al Quirinale con la lista dei ministri che ha consegnato al Presidente della Repubblica a Mattarella. Al Tesoro andrebbe l'ex rettore della...

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini : “Errore Mattarella - ma no a insulti” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Cottarelli al Colle alle 16.30. Lo spread ha toccato i 320. LIVE | : Il presidente del Consiglio incaricato salirà al Colle con la lista dei ministri. M5S in piazza il 2 giugno. Salvini prende tempo con Berlusconi. Il Pd non voterà la fiducia. Commissario Ue Oettinger: ...

