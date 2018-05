Costi di recesso telefonia | l' Agcom detta le nuove regole

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L', l'Autorità garante del mercato delle telecomunicazioni, è finalmente intervenuta arechiare per quanto riguarda idianticipato ed il cambio di gestore telefonico. Dopo un attenta analisi delle pratiche commerciali dei vari operatori, l'Autority si sarebbe, infatti, resa conto che questi ultimi, come mette in evidenza oggi anche Repubblica.it, addebiterebberoai propri clienti che disdicono anticipatamente un abbonamento telefonico, definiti dalla stessa autorità sproporzionati, ingiustificati e, a volte, addirittura contrari alle norme attualmente in vigore. Questo ha portato alla pubblicazione di vere e proprie linee guida, indirizzate principalmente agli attori del mercato delle telecomunicazioni, che dovrebbero ridurre, se non proprio far scomparire, questo fastidioso costume e portare a delle sostanziali riduzioni tariffarie e di costo con ...