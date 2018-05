Cos’è TIM Party? Problemi sito programma al 29 maggio | come ottenere 10 GB gratis

optimaitalia

: Cos'è #TIMParty? Problemi sito programma al 29 maggio, come ottenere 10 GB gratis - OptiMagazine : Cos'è #TIMParty? Problemi sito programma al 29 maggio, come ottenere 10 GB gratis - FabioClerici : @TIM_Official @AGCOMunica Dalla risposta in privato apprendo che sto ricevendo il decoder Tim Vision e che posso ri… - FabioClerici : @TIM4USara @TIM_Official @AGCOMunica Cos'è il gatto vi ha mangiato la lingua? -

(Di martedì 29 maggio 2018) Cos'è TIM? L'iniziativa promozionale dell'operatore è davvero partita (cosìdoveva essere) ieri 28? In realtà si registranocon ildedicato alle speciali offerte per i clienti a diverse ore dalla fine del countdown per il via al. Allo stesso tempo, tuttavia, il vettore già promette due regali specifici: 10 GB di connessione dati mobile e 5 euro di bonus per la linea fissa. Mafare per ottenerli?Avevamo già segnalatoTIMfosse, in qualche modo, l'alter ego delVodafone Happy, ossia un'iniziativa commerciale per promuovere vecchi e nuovi clienti dell'operatore omaggiandoli con regali pensati ad hoc e sempre più corposi in proporzione agli anni di permanenza con il brand. La nuova iniziativa TIM dovrebbe appunto essere proprio questo ma purtroppo ildedicato all'iniziativa continua a non restituire tutte le ...