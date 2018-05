Cosa ha detto davvero il commissario Oettinger sugli elettori italiani

'Cosa?'. Sì - l'ha detto. Totti - santo cielo : che gaffe clamorosa! : Per la cronaca, Vettel non ha vinto, ma ha 'vinto' lui, Francesco, che si è reso protagonista di una clamorosa gaffe grammaticale. L'ultima di una lunga serie. Probabilmente preso dall'emozione, ...

Paola Di Benedetto confessa il ritocchino : ecco Cosa si è rifatta : Paola Di Benedetto confessa il ritocchino, svelando di essersi rifatta il naso prima di iniziare una carriera in tv. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, sui social erano circolate moltissime foto in cui veniva mostrato il prima e il dopo della celebre Madre Natura. Negli scatti la modella sfoggiava un naso piuttosto pronunciato, molto diverso da quello che ha oggi. La Di Benedetto non aveva mai detto la sua su questo tema, ...

'Tutto il mondo guarda l'Italia - con Savona l'economia riprenderà'. Cosa ha detto Bannon a SkyTg24 : Suggerisce ai due leader Di Maio e Salvini di non mollare di un centimetro su Paolo Savona all'economia, 'con lui può ripartire l'economia' e si gode il momento: 'Il mondo intero sta guardando l'...

"Tutto il mondo guarda l'Italia - con Savona l'economia riprenderà". Cosa ha detto Bannon a SkyTg24 : Rivendica la sua previsione che l’Italia avrebbe avuto un governo giallo-blu. Suggerisce ai due leader Di Maio e Salvini di non mollare di un centimetro su Paolo Savona all’Economia, “con lui può ripartire l’economia” e si gode il momento: “Il mondo intero sta guardando l’Italia”. Steve Bannon, 64 anni, ex consigliere di Donald Trump, è in Italia, forse per incontrare Salvini ...

La Direzione artistica del TVE interviene su Luca Fiorino - M5S - : 'Cosa si vuol far pagare di aver detto "consulente" al posto di "... : Luca, per evitare "chiacchiere" non è stato presente negli spettacoli all'interno dei cartelloni del teatro di Messina rinunciando al suo lavoro, così come io ho rinunciato alle mie compagnie. Luca ...

Paola Di Benedetto/ Tra Francesco Monte e Matteo Gentili - Cosa racconterà? (Matrix Chiambretti) : Paola Di Benedetto, tra Francesco Monte e Matteo Gentili, cosa racconterà nello studio di Canale 5 dove sarà ospite in seconda serata oggi? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:12:00 GMT)

Cosa ha detto Conte alla fine delle consultazioni di oggi : Roma, 24 mag. , askanews, 'Per quanto riguarda i tempi della formazione del governo dedicherò l'intera giornata di domani a elaborare una proposta da sottoporre al presidente della Repubblica. Saranno ...

“Cosa ha detto?”. La sorprendente gaffe in diretta tv. Nello studio di Sky Tg24 si parla di cose serie ma - quando il cronista dice la sua - succede l’impensabile. E tutti ridono : Non è la prima volta che in diretta televisiva si dica una parola per un’altra. Un lapsus a volte, il più delle volte una vera e propria gaffe. Molteplici i casi riscontrabili solo nell’ultimo anno. L’ultima, ma solo in ordine ti tempo, questa mattina su Sky. Erano circa le 10,45 e su Sky TG 24 andava in onda un interessante approfondimento politico riguardante la recente nomina di Conte come Presidente del consiglio. Incalzato dalla ...

Battlefield 5 avrà la Battle Royale? Cosa hanno detto gli sviluppatori : Durante l'evento di presentazione di ieri 23 maggio, DICE non ha menzionato la tanto decantata Battle Royale (divenuta ormai un fenomeno mondiale grazie a Fortnite, al punto che Treyarch ne farà una delle modalità cardine di Call of Duty Black Ops 4) per Battlefield 5. Ma siamo sicuri che questa feature sarà assente dal nuovo capitolo della serie sparatutto targata EA? I vari producer del gioco presso DICE hanno recentemente parlato dello ...

PlayStation 5 ibrida o collegata nuova console portatile? Cosa ha detto Sony : PlayStation 5 potrebbe collegarsi ai dispositivi portatili. A parlare di questa possibilità è stato John Kodera, capo della divisione gaming di Sony. Di recente Kodera ha rilasciato un’intervista a Bloomberg dopo l'IR Day 2018 di Tokyo e non ha nascosto il suo interesse verso il settore del gaming portatile. Cosa ha detto Kodera sul futuro di PlayStation 5 Kodera infatti ritiene che i dispositivi portatili dovrebbero essere considerati come ...

Grande Fratello - Mariana Falace rivela : 'Cosa mi ha detto Nina Moric nell'orecchio'. Occhio... : Nella puntata di martedì sera del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , in molti hanno notato come, ad un certo punto, Nina Moric si sia avvicinata a Mariana Falace, la abbia abbracciata e le abbia ...

Cosa ha detto Di Battista a Mattarella e perché si parla di 'caso istituzionale' : A proposito, invece, dell'eventualità che con Paolo Savona all'Economia il governo M5s-Lega potrebbe lavorare all'uscita dell'Italia dall'euro, il deputato M5s - a sua volta dato tra i papabili per ...