Coree | alto funzionario Nord vola a Ny

Coree - alto funzionario Nord a Singapore : 7.28 L'alto funzionario delle Corea del Nord,Ri Son-gwon,capo della Commissione per la Riunificazione delle Coree, è in viaggio verso Singapore per definire logistica e sicurezza del summit tra il presidente Usa, Trump, e Kim Jong-un. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, che cita fonti diplomatiche americane a Pechino. A Singapore, nel fine settimana, anche una delegazione americana guidata dal vice capo dello staff presidenziale, Joe Hagin, per ...